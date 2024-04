Reprodução/Instagram Princesa Kate Midlleton e Príncipe William

William e Kate Middleton, o Príncipe e a Princesa de Gales, têm passado as férias de Páscoa juntos com os filhos: Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis. Enquanto a esposa segue tratando um câncer com quimioterapia preventiva , William fez uma 'viagem secreta' junto com Carole Middleton, mãe de Kate. As informações são do veículo "Daily Mail".





Segundo o tablóide, genro e sogra foram a um pub, em North Norfolk, durante o último fim de semana. Os pubs são comércios típicos de países influenciados pela cultura britânica e se caracterizam pela venda de bebidas alcoólicas, como cervejas.





"Foi tudo muito discreto, sem grande alarde. Ele simplesmente entrou e passou pelo pub. Ele parecia estar com Carole Middleton", disse uma fonte ao Richard Eden, do "Daily Mail". Na ocasião, a Princesa de Gales não teria acompanhado o marido e a mãe.





O Palácio de Kensington manteve a postura de resguardar a imagem dos membros da família real britânica e optou por não comentar a notícia. A própria revelação de Kate sobre o câncer foi mantida em sigilo até que ela se sentisse confortável em expor o diagnóstico publicamente.





No dia 22 de março deste ano, Kate Middleton publicou um vídeo no qual revelava que estava com câncer e que iniciaria sessões de quimioterapias preventivas . De acordo com a Princesa de Gales, a identificação da doença se deu após uma cirurgia abdominal que ela fez recentemente.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: