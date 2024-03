Reprodução/X Kate Middleton poderá participar de eventos reais em meio a tratamento

Pode ser que Kate Middleton faça aparições públicas em meio ao tratamento contra o câncer . A princesa de Gales revelou o diagnóstico no último dia 22.

Uma fonte do palácio afirmou a People que a esposa de príncipe William poderá comparecer aos evento que sentir que está em condições e tiver a aprovação dos médicos.





Mesmo com aprovações, não significa que Kate retornará à agenda de forma integral, e sim, em lugarem pontuais.





Vale ressaltar que o palácio declarou que não revelará o tipo de câncer e o estágio em que Kate se encontra no tratamento.

A princesa de Gales estava sumida nos últimos meses após passar por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano.

