Reprodução / TV Globo Fabiana Justus compara reação ao câncer com a de Kate Middleton

Em entrevista para o “Fantástico” neste domingo (24), Fabiana Justus contou a reação ao receber o diagnóstico de leucemia e comparou o sentimento ao de Kate Middleton, que revelou estar com câncer na última sexta-feira (22).

A influenciadora disse que só conseguia pensar nos filhos ao ficar sabendo do câncer. “Falei que estava precisando ficar mais forte e precisava da ajuda de um remedinho que só podia tomar no hospital. Falei para elas que, se caísse meu cabelo, significaria que o remédio está dando certo. Tentei pintar de uma forma positiva", disse, contando como explicou o tratamento para os filhos.

"Aí elas falaram: ‘Que bom que caiu, quer dizer que está dando certo’", completou a empresária.

Ainda durante a entrevista, Fabiana revelou ter ficado impactada com o diagnóstico de Kate Middleton. A filha de Roberto Justus chegou a usar as redes sociais para mandar uma mensagem para a Princesa.

“Kate também está com câncer… Casamos no mesmo mês, em 2011, e agora descobrimos o câncer no mesmo mês, em 2024. Com três filhos cada uma. Que difícil”, escreveu.

