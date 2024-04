Kelves Araújo Príncipe Philip tinha apelido ‘brutal’ para Meghan Markle

De acordo com Ingrid Seward, uma especialista em família real, Príncipe Philip tinha um apelido “brutal” para Meghan Markle. O marido da Rainha Elizabeth era desconfiado da Duquesa de Sussex e comparava Meghan com Wallis Simpson, esposa do Príncipe Edward.

Tanto Meghan quanto Wallis eram americanas e divorciadas quando casaram com os príncipes. Apesar do apelido, Príncipe Philip nunca chamou ela pelo nome cara a cara.

Em entrevista para o GB News, Seward disse: “Acho que o Príncipe Philip era muito astuto com as pessoas e nem sempre via o que tinha de ruim nelas, ele tentava ver o que havia de bom nelas. Acho que ele simplesmente não conseguia fugir do fato [das] semelhanças entre Meghan e Harry e Edward e a Sra. Simpson."

"Existem tantas semelhanças, por isso ele costumava chamá-la de Duquesa de Windsor, quero dizer, não na cara dela. Costumávamos chamá-la de dow - DoW [a abreviatura de Duquesa de Windsor]”, explicou a especialista.

No livro escrito por Seward, ela destacou: "Um dos poucos cautelosos em sucumbir à ofensiva de charme [de Meghan]... foi o príncipe Philip. A partir do momento em que percebeu a aparente semelhança com Wallis, ele se referiu a ela [Meghan] como DoW."

Ela acrescentou que o príncipe Philip definiu Meghan como “disruptiva” para a família real, mas Rainha Elizabeth II tinha “grandes esperanças” para Meghan.

