Reprodução/Instagram Rose Miriam presta homenagem no aniversário de 65 anos de Gugu: 'Meu eterno amor'

Nesta quarta-feira (10), Gugu Liberato completaria 65 anos se estivesse vivo. Rose Miriam aproveitou a data especial para celebrar o aniversário do apresentador.

A mãe dos filhos do artista recordou uma foto deles com João Augusto, Marina e Sofia Liberato, durante uma comemoração em Orlando, nos Estados Unidos, onde ela vive.





"Essa foto foi feita quando comemorávamos o seu aniversário em um restaurante aqui de Orlando. E estávamos os cinco muito felizes! Hoje, dia 10 de abril de 2024, você estaria completando 65 anos de vida aqui na terra", iniciou.





Na sequência, ela se declarou para Gugu. "Esteja você onde estiver, meu eterno amor, eu te desejo o que Deus te deseja: estar na companhia do Pai da eternidade, o nosso Poderoso Deus! Eu te amo, e sempre te amarei! Obrigada por tudo de bom que você fez por mim! Eu e os nossos três filhos estamos sempre com você! Receba um beijo", completou.

Gugu Liberato morreu em 21 de novembro de 2019, aos 60 anos, após um acidente doméstico na casa que tinha em Orlando. O Supremo Tribunal de Justiça validou o testamento deixado pelo apresentador em 2011. O documento não reconhece a médica como viúva e, por isso, ela tenta na justiça ter reconhecida uma união estável com o artista.

