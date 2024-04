Reprodução/Instagram - 10.04.2024 João Augusto Liberato prestou homenagem ao pai nesta quarta (10)

João Augusto Liberato homenageou Gugu nesta quarta-feira (10), dia em que o apresentador completaria 65 anos.



Nos stories do Instagram, o filho de Gugu Liberato se declarou para o pai. "Pensa em um pai amoroso e brincalhão", escreveu ele na postagem.

O apresentador Gugu Liberato morreu no dia 21 de novembro de 2019 em Orlando, nos Estados Unidos. O comunicador sofreu um acidente enquanto estava em uma escada arrumando enfeites de natal.

Após a tragédia, João Augusto, as irmãs e a mulher do apresentador entraram em disputa em relação à herança do apresentador. Rose Miriam, inclusive, também homenageou Gugu. A mãe dos filhos do artista recordou uma foto deles com João Augusto, Marina e Sofia Liberato, durante uma comemoração em Orlando, nos Estados Unidos, onde ela vive.



"Essa foto foi feita quando comemorávamos o seu aniversário em um restaurante aqui de Orlando. E estávamos os cinco muito felizes! Hoje, dia 10 de abril de 2024, você estaria completando 65 anos de vida aqui na terra", resgatou.

