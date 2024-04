Reprodução/Facebook - 10.04.2024 Fin Affleck é o filho mais novo do casal





Fin Affleck, filho do ex-casal de atores Ben Affleck e Jennifer Garner, apareceu pela primeira vez no com o novo nome no enterro do pai da atriz no último sábado (6).



Em fevereiro de 2024, Fin já havia aparecido com o novo corte de cabelo. Ele é o filho mais novo dos atores.

A transmissão do velório ocorreu no Facebook, na qual Fin anunciou a novidade. ""Olá, meu nome é Fin Affleck", disse ele.

A atriz se declarou nas redes para o falecido pai na última segunda (8). Famosas como Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon mandaram condolências à artista. "Sinto muito, Jen. Mandando amor para você e a sua familia", comentou a estrela de Friends. "Minha querida amiga, Mandando todos os anjos para carregá-lo para casa", lamentou Whiterspoon.

