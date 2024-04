Reprodução/Instagram Hugo Moura posta fotos de Deborah Secco após término; atriz se declara

Nesta terça-feira (9), Hugo Moura surpreendeu ao compartilhar fotos da ex-esposa, Deborah Secco, dias após o anúncio do fim do casamento . Os pais de Maria Flor divulgaram a separação na última quinta-feira (4).

No perfil do Instagram, o ator e fotógrafo publicou as imagens de um trabalho que realizou com a atriz e acabou ganhando uma declaração dela.





"Te amo Xe!!! Você é gênio… Ficou lindo", escreveu a artista nos comentários da publicação.





A última aparição pública do casal aconteceu em dezembro de 2023, quando foram fotografados juntos em uma praia no Rio de Janeiro. Já no Carnaval, Deborah curtiu as celebrações cariocas e Hugo aproveitou a festa em Salvador, na Bahia.

