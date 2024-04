Reprodução/Instagram - 09.04.2024 Artista escolheu um novo corte de cabelo após viver personagem em Elas por Elas

O ator Lázaro Ramos mudou de visual nesta terça (09) após o término das gravações de Elas por Elas, atual novela das sete, que terminará nesta semana.

"É meus amores, tchau Mário Fofoca! Então, modo férias oficialmente ativado rsrs. Nevou! Curtiram o novo visual?", perguntou ele na legenda do vídeo em que aparece com o novo corte de cabelo.

Nos comentários da publicação, os seguidores do artista o aclamaram. "Maravilhoso da vida", elogiou um internauta. "Já estou com saudades de Mário!", lamentou uma segunda em referência ao personagem que Ramos interpreta no folhetim.

"Ficou lindo demais, massa", enalteceu uma terceira. "Lança tendência desde sempre", avaliou um quarto.



