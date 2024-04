Reprodução / Instagram Ana Hickmann e Edu Guedes curtem noite romântica: ‘Comemorar’

Desde que assumiram o namoro, o que não falta são declarações de amor entre Ana Hickmann e Edu Guedes. Na noite da última segunda-feira (8), o casal teve uma noite romântica com direito a vinho e compartilhou o momento com os seguidores.

"Noite especial. Muitas comemorações importantes", escreveu Ana ao postar uma foto de um balde de gelo com garrafas de vinho e duas taças.

O chef de cozinha também compartilhou a mesma foto e deixou claro a comemoração: "A vida nos surpreende todos os dias. Hoje é dia de comemorar. Melhor brinde da vida".

Ana e Edu assumiram o namoro no começo de março ao postarem uma foto com declarações nas redes sociais e desde então, não faltam momentos românticos entre os pombinhos. Já havia rumores de um relacionamento entre os dois desde janeiro.

