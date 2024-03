Reprodução/Instagram Assumidos, Ana Hickmann e Edu Guedes reúnem família em churrasco

Neste sábado (30), Ana Hickmann e Edu Guedes reuniram as famílias para um churrasco com direito a piscina.

O casal, que assumiu o relacionamento recentemente, preparou um banquete para os familiares e amigos curtirem o feriado.





No perfil do Instagram, a apresentadora do Hoje em Dia, da Record, compartilhou detalhes do encontro. "Hoje, eu e o Edu Guedes resolvemos fazer churrasco. Depois do almoço, hora do refresco", escreveu ela na legenda da publicação.





Ana Hickmann e Edu Guedes anunciaram o relacionamento publicamente no dia de 12 de março após rumores. Desde então, os dois vem trocando declarações de amor nas redes sociais.

