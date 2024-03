Reprodução Instagram - 12.3.2024 Ana Hickmann e Edu Guedes assumem namoro





Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro nesta terça-feira (12). A apresentadora e o chef de cozinha vivem rumores de romance desde o início do ano. O relacionamento foi confirmado com uma declaração e fotos do casal nas redes sociais.





"É sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", afirmou Ana no Instagram.





O casal aparece sorrindo nos cliques, trocando carinhos como beijos e abraços em alguns dos registros. Nos comentários, seguidores deixaram mensagens carinhosas a Ana e Edu.









Ana assume a nova relação após uma separação polêmica de Alexandre Correa, com quem foi casada por 25 anos. A apresentadora foi vítima de violência doméstica do empresário em novembro de 2023 e, desde então, vive polêmicas com o ex-marido . Alexandre, inclusive, já atacou Ana e Edu em meio aos boatos do relacionamento .

