O corpo do cartunista Ziraldo, criador de "O Menino Maluquinho", será velado neste domingo (7), a partir das 10h, em cerimônia aberta no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM). A cerimônia estava marcada inicialmente para acontecer na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), mas a família optou pela troca do local. Já o sepultamento será feito no Cemitério São João Batista, às 16h30.

Ziraldo morreu na tarde de sábado (6), aos 91 anos de idade, de causas naturais, segundo informou a família.

Fãs, amigos e colegas de trabalho lamentaram a perda do ícone da literatura infanto-juvenil através das redes sociais. Um deles foi o escritor Mauricio de Sousa, autor de "Turma da Mônica". Maurício fez uma ilustração que mostra os dois ao lado de suas criações e escreveu um textinho para o amigo:

"Que tristeza! Não tenho palavras. Perdi mais que um grande amigo. Perdi um irmão. Das letras, dos traços e da vida! Mas ele estará sempre em meu coração. E nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos de todas as idades, que seguirão apaixonados por sua obra. Viva, Ziraldo!", disse Sousa.

