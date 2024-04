Reprodução/Instagram - 05.04.2024 Nora da veterana postou foto do marido com a mãe





Gloria Menezes apareceu ao lado do primogênito Tarcísio Filho, fruto do relacionamento da atriz com o ator Tarcísio Meira, nesta sexta (05).

Em uma postagem feita pela nora de Menezes, Mocita Fagundes postou o registro do momento mãe e filho.

"Ontem falei com os dois por FaceTime. Me pegaram de surpresa numa reunião noturna pra lá de afetiva e produtiva. As pessoas me mandam muitos recados carinhosos pra Glória. Eu entrego todos eles", iniciou ela.

"E falo pra ela - do meu jeito “pouco exagerado” (risos) o quanto ela é amada e admirada. Ela só ri… e o riso dela “enche uma casa”! Gosto de vê-la feliz. Pra mim, isso basta", se declarou.



