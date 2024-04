Reprodução Paolla Oliveira recorda encontro com Ziraldo: 'Chorou na minha frente'

A atriz Paolla Oliveira lamentou a morte do escritor e desenhista Ziraldo. O artista brasileiro referência em histórias infantis e criador de "O Menino Maluquinho" morreu neste sábado (6), aos 91 anos.



"Que notícia triste. O Ziraldo mora no nosso imaginário, no imaginário das crianças e dos adultos, que tiveram o prazer de conhecer a obra dele", manifestou a atriz à Revista Quem.

Em depoimento, Paolla Oliveira relembrou o encontro que teve com Ziraldo antes de protagonizar a obra cinematográfica "Uma Professora Muito Maluquinha" (2010).

"Me lembro o dia que ele soube que ia ser eu a professora. Ele ficou um pouco inseguro, porque ele não estava sentindo firmeza em uma atriz tão jovem para contar a história que ele tinha com tanto apreço dentro da cabeça dele", explicou.

Para provar o talento, Paolla se caracterizou e se apresentou para ele com as vestes da personagem, que é inspirada em uma professora que ele teve.

"Dei um 'oi', como eu achava que a Cate deveria fazer, que eu já tinha estudado um pouco. Ele chorou na minha frente e daí eu vi como a arte pode realmente tocar o coração de alguém tão grandioso como ele", completou.

Assim como Paolla, outros famosos e personalidades da mídia se despediram e homenagearam o escritor, desenhista, cartunista e humorista brasileiro.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: