Reprodução 'Adeus, Ziraldo!': famosos lamentam a morte do escritor e desenhista

Neste sábado (6), morreu o cartunista e escritor Ziraldo, criador de "O Menino Maluquinho" e "Turma do Pererê", aos 91 anos. A morte do quadrinista emocionou personalidades da mídia e famosos, que lamentaram através das redes sociais.

Criador de "Turma da Mônica", o amigo de profissão Mauricio de Sousa se despediu de Ziraldo em publicação no X/Twitter.

"Que tristeza! Não tenho palavras. Perdi mais que um grande amigo. Perdi um irmão. Das letras, dos traços e da vida! Mas ele estará sempre em meu coração. E nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos de todas as idades, que seguirão apaixonados por sua obra. Viva, Ziraldo!".

No Instagram, o ator Matheus Nachtergaele compartilhou uma das ilustrações mais famosas de Ziraldo, que representa o personagem infantil 'Menino Maluquinho', que marcou gerações. "Eu amo Ziraldo. Só não posso dizer adeus a ele. Simplesmente não posso dizer adeus a ele... Meus sentimentos à família e ao Brasil", dedicou.

O apresentador do "Altas Horas", Serginho Groisman, se despediu de Ziraldo no X/Twitter. "Ziraldo, nosso super-herói dos quadrinhos e batalhador das causas justas, nos deixou. Esse Menino Maluquinho ganhei em 1988 e me acompanha até hoje. Fica em paz mestre", escreveu.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, também se solidarizou com a morte do escritor. "Nos deixou mais um dos grandes mineiros cariocas. Obrigado por tudo Ziraldo. O Rio vai sentir muito sua falta!", escreveu.

"Descanse em paz, Ziraldo! Uma perda imensurável para a cultura brasileira. Suas criações ficarão para sempre em nossos corações. Meus sentimentos à família e aos admiradores", disse o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Clubes brasileiros de futebol relembraram colaborações com o desenhista e se despediram. O perfil do São Paulo F. C. compartilhou a ilustração do mascote Santo Paulo pelas mãos de Ziraldo.

"O São Paulo lamenta o falecimento do grande artista Ziraldo. Em 1989, Ziraldo criou esta versão do nosso mascote, o Santo Paulo. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento, com a certeza de que sua arte estará para sempre na história brasileira", destacou.

O perfil do Corinthians fez uma homenagem ao desenhista: "Hoje, o Brasil se despede de um ícone da literatura e da ilustração. Nos deixou neste sábado (6), Ziraldo, chargista, desenhista, jornalista e escritor. Em suas obras, alguns trabalhos envolveram o futebol e o nosso Timão. O Corinthians se solidariza com amigos, familiares e todos os fãs do artista. Eternamente dentro dos nossos corações. 🖤".

"A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do desenhista e escritor Ziraldo, aos 91 anos. Criador de personagens icônicos, entre eles o Menino Maluquinho, Ziraldo lançou em 2010 o livro ilustrado "Verdão, o Campeão do Século". Desejamos força aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor e saudade", homenageou o clube paulista.









