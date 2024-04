Reprodução Jojo Todynho leva invertida após criticar palestra de Direitos Humanos

A influenciadora Jojo Todynho causou polêmica nesta sexta-feira (5) ao criticar uma palestra de Direitos Humanos. No Instagram, a estudante de direito acusou o palestrante de parcialidade. Responsável pela apresentação, Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, rebateu a famosa e a chamou de bolsonarista.



Aos seguidores, Jojo disse que preferia não ter ido à palestra. "Vou ser obrigada a tomar uma bebida. Numa boa, cheguei atrasada, mas era melhor não ter ido".

A posição da cantora chegou ao advogado Rodrigo Mondego, que se defendeu no X/Twitter, alfinetando a influenciadora. "Fiquei sabendo que uma famosa postou stories falando mal e que ficou até com dor de cabeça por nos assistir. Ter alguém se incomodando a esse ponto por aprender sobre o que são os direitos humanos em um curso de direito mostra a vala que é esse câncer chamado bolsonarismo", analisou.

Após a invertida de Mondego, Jojo Todynho voltou para as redes sociais para comentar o caso e se defender da associação com o bolsonarismo. "Não quer dizer que eu não goste dos direitos humanos. Não gostei da palestra desse cidadão, levou para o achismo dele, veio dizer que eu sou bolsonarista. Eu nunca me posicionei, fica no achismo de vocês", falou.

"Que tipo de advogada irei me tornar eu não sei, mas melhor do que você com certeza", apontou a campeã de "A Fazenda", apontando que o profissional deveria saber conviver com as diferenças.

