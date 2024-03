Reprodução/Instagram Após Maiara, Mari Fernandez impressiona ao aparecer mais magra: 'Não reconheci'

Não foi só Maiara que chamou a atenção dos internautas pelo visual diferente. Mari Fernandez apareceu visualmente mais magra e gerou muitas perguntas nas redes sociais.

Em um vídeo no perfil do Instagram, a cantora exibiu uma produção para cumprir a agenda de shows e o corpo roubou a cena.





"Gente, o que essas artistas estão tomando?", questionou um seguidor; "Nossa, eu nem reconheci a Mari", declarou outra; "A cabeça não condiz com o corpo", comentou um terceiro.





esse povo tem q parar de usar ozempic pic.twitter.com/9AgRb95JA0 — cassie (@thxpxtt) March 25, 2024





Apesar dos questionamentos, os fãs também rasgaram elogios para o novo visual da artista. "Cada dia mais gata", disparou uma; "Ninguém segura ela", declarou outra; "A verdadeira Barbie humana", comparou uma terceira.

