Reprodução/Instagram/sussexroyal O ator Wendell Pierce viveu o pai de Meghan Markle em "Suits", antes de ela se casar com o Príncipe Harry

O ator Wendell Pierce, que viveu o pai de Meghan Markle no seriado "Suits", abriu o jogo sobre um conselho que deu à Duquesa de Sussex sobre o casamento com o Príncipe Harry. Em entrevista à E! News divulgada neste sábado (6), o artista deu detalhes sobre a conversa que teve com Meghan antes da saída dela da série, em 2017.



Na ocasião, a então atriz gravava a cena do casamento de sua personagem, Rachel Zane, com Mike Ross (Patrick J. Adams). "Sempre me lembro do último dia de trabalho com Meghan, que foi a cena do casamento antes de seu noivado com o Príncipe", afirmou Pierce. "Eu disse: 'Meghan, sua vida vai ser um turbilhão. Você vai estar nesta bolha'", acrescentou.

"Só quero que você se lembre de que não importa o que aconteça, você sempre terá amigos", disse o ator de 60 anos, que interpretou o advogado veterano Robert Zane no seriado. Para Pierce, o final da sétima temporada de "Suits", em que acontece o casamento entre Rachel e Mike, foi uma despedida apropriada para Meghan, que oficializou a união na vida real com o Príncipe Harry no ano seguinte.

Embora Wendell não tenha comparecido ao casamento real de Meghan e Harry em 2018, ele conseguiu reencontrar a colega de elenco quando o casal se mudou para os Estados Unidos. "Estávamos juntos em um evento público, e ela estava recebendo um prêmio", lembrou o artista. "Foi ótimo vê-los".

