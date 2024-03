Reprodução / X Em meio a sumiço, Kate Middleton volta a 'trabalhar' de home office

Parece que Kate Middleton voltou ao trabalho após o sumiço dos últimos meses. Apesar do retorno, a princesa de Gales vai focar nos trabalhos filantrópicos de forma remota.

Um porta-voz da família real explicou que Kate esteve informada de todos os trabalhos, inclusive um estudo da Fundação Real Centro para a Primeira Infância no Reino Unido. A informação foi dada pelo Palácio de Kensington ao jornal Telegraph.

Leia também Cadê Kate Middleton? Veja as teorias mais bizarras e até assustadoras









No último dia 18, um vídeo de Kate fazendo compras com o marido, o príncipe William , foi divulgado nas redes sociais, dando um basta no sumiço da monarca. Porém, nem todos acreditaram na veracidade das imagens, devido a decorações de natal pelo local e até a diferença de altura entre o casal.

De acordo com fontes oficiais, a princesa está se recuperando de uma cirurgia abdominal e que, por isso, está longe dos holofotes. Desde então, alguns internautas criaram teorias e tentam justificar o desaparecimento de Kate.

Vale ressaltar que o último compromisso público de Kate Middleton aconteceu no dia de Natal em Sandringham. Os próximos eventos devem acontecer após 17 de abril.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp