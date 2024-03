Reprodução/Instagram Arcebispo da família real pede orações para Kate Middleton

Justin Welby, o Arcebispo de Canterbury, compartilhou um vídeo pedindo orações para Kate Middleton após o anúncio do diagnóstico de câncer .

No Instagram, o Arcebispo escreveu: "Minhas orações estão com a Princesa de Gales, o Príncipe de Gales e seus filhos neste momento tremendamente difícil. Uno-me a todo o país e ao mundo na oração pela sua plena recuperação".

Além disso, Justin ressaltou a privacidade da família neste momento. "Por favor, junte-se a mim em oração pela Família Real enquanto eles lidam com este assunto privado e eu exorto as pessoas a respeitarem sua privacidade neste momento".

Nesta sexta-feira (22), Kate Middleton apareceu nas redes sociais e anunciou que foi diagnosticada com câncer. A princesa de Gales estava sumida nos últimos meses após passar por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano.

Em um vídeo publicado nos perfis oficiais, a esposa do príncipe William explicou que está nos primeiros estágios da quimioterapia e, por conta do susto, mantiveram segredo.

