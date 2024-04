Reprodução/Instagram Nasce filha de Xande de Pilares e Thay Pereira

Nasceu, na noite desta sexta-feira (5), a terceira filha do cantor Xande de Pilares. Ele e a mulher, Thay Pereira, compartilharam a notícia por meio de um registro no Instagram.

"Nossa Estrela nasceu!!! O melhor presente que eu poderia ter", escreveu a nutricionista na legenda da foto.

Estrela é a única filha de Thay, enquanto o cantor também é pai de Alexandre Lucas, de 24 anos, e Alexandre Junior, de 23. O sambista e a atual mulher estão juntos desde 2020.

O anúncio da chegada da menina foi comemorada por fãs e amigos do casal. "Minha afilhadinha adoradinha! Meus compadres do coração! Dindinha ama muito essa menina que já chega brilhando! Com esse nome tão lindo, ESTRELA!", celebrou Regina Casé, nos comentários da publicação. "Parabéns", disse Thelminha Assis.

"Que Deus abençoe! Lindos, lindos, lindos!", elogiou Taís Araújo. "Parabéns, meu irmão! Estrela vem só para trazer luz na vida de todos nós. Que assim seja!", desejou o cantor Ferrugem.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp