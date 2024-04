Reprodução/Instagram Grávida, Shantal recorda violência obstétrica: 'Não vou permitir'

Shantal Verdelho apareceu nas redes sociais para conversar com os seguidores e acabou relembrando o caso de violência obstétrica que sofreu em 2021.

Grávida do terceiro filho, a influenciadora afirmou que não deixará que o caso se repita como no parto da filha, Domênica.





Um seguidor questionou sobre o preparo psicológico para o parto da atual gestação e declarou que lembrou do que passou.

Entre os medos estão "se o bebê vai nascer bem, se vai virar uma cesárea, se vai doer, se vou passar bem, se vai demorar".

"Mas mesmo de passar pelo que passei no parto da Domie, eu não tenho. Simplesmente porque eu não vou permitir, Mateus não vai permitir, minha mãe não vai permitir. Dessa vez, me certifiquei em escolher um profissional que não aja de forma violenta", declarou ela na sequência.

Vale lembrar que o caso de Shantal virou notícia após os vídeos do parto viralizarem nas redes sociais. Nas imagens, o obstetra Renato Kalil a xinga. "Viadinha, ela não faz força"; "Faz força, porr*"; "O útero dela é ruim", diz ele nas gravações.

No relato, a influenciadora afirmou que se recusou a fazer a episiotomia, um corte vaginal para facilitar a passagem do bebê, e o médico teria realizado a manobra de Kristeller, método em que o médico faz pressão sobre a parte superior da barriga da gestante. Kalil nega a acusação.

