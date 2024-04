Reprodução/Instagram - 04.01.2024 Kéfera é atriz e influenciadora

A atriz, influenciadora e youtber Kéfera Buchmann usou as redes sociais nesta sexta-feira (5) para esclarecer as dúvidas dos seguidores dela sobre a recente mudança que ela apresentou na tonalidade da voz. Isso porque parte dos fãs percebeu que ela estava com a voz grossa.







Alguns internautas questionaram se a atriz não estaria fazendo ciclo de testosterona para alcançar maiores perfomances nos exercícios físicos e teria tido um efeito colateral no aparelho vocal. No entanto, Kéfera descartou esses rumores, mas entregou que faz uso de um gel com testosterona.





Não ciclo nada, porém, estou tomando um gelzinho de testosterona, que tem muito pouco, justamente para não ter efeito colateral, não viralizar, não ter espinha, nenhuma alteração. Como vocês podem ver, minha testosterona está muito baixa", disse.





Sobre a mudança na voz, ela justificou que teria acontecido após complicações respiratórias com "rinite". "Gente, eu não aplico nada, não estou ciclando nada. 'Ah, mas e a sua voz?' Eu tenho uma rinite que é muito forte. Aqui em São Paulo, minha parte respiratório fica muito mal tratada. Eu sofro bastante com rinite", explicou.

