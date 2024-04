Reprodução/Instagram Bruna Biancardi compra mansão em São Paulo para morar com a filha

Bruna Biancardi comprou uma mansão em um condomínio de luxo para morar com a filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Até então, a influenciadora morava na casa dos pais.

O imóvel está localizado na Granja Viana, bairro nobre localizado na Zona Oeste da Grande São Paulo.





A ex do jogador de futebol posou ao lado do corretor responsável pela venda, que detalhou a compra da famosa.

"Mais um sonho realizado. Sou grato pela realização que o mercado imobiliário me proporciona e me permite proporcionar aos meus clientes. Obrigado Bruna por confiar no meu trabalho. Desejo toda felicidade do mundo para você e sua pequena", escreveu ele na legenda.

De acordo com os anúncios da imobiliária procurada por Bruna, um imóvel de luxo no condomínio está avaliado entre R$ 4,2 milhões a R$ 11,9 milhões.

Vale lembrar que em novembro do ano passado, a casa dos pais da influenciadora foi invadida por três criminosos , que roubaram bolsas, joias e relógios. Funcionários e os pais de Bruna foram feitos de reféns.

