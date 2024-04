Reprodução/Instagram - 04.04.2024 Titi Müller atualizou seguidores sobre o estado de saúde após cirurgia na coluna





Titi Müller atualizou o estado de saúde após passar por uma cirurgia na coluna. Ainda no hospital, a apresentadora explicou que está bem e realizando fisioterapia para se recuperar do procedimento.





"Está tudo certo [...] Estou ótima, de verdade. Tudo sob controle. Vou ficar mais uns dias no hospital, acho que sexta-feira saio. Já estou com muito menos dor do que eu sentia todos os dias, há cinco anos. Viver com dor não é viver", afirmou no Instagram, na noite de quarta-feira (3).

Na manhã desta quinta-feira (4), Titi voltou à rede social para informar que realizou fisioterapia e já estava andando. A apresentadora ainda explicou que a cirurgia é um desdobramento de um acidente que sofreu anos atrás e que já realizou outros procedimentos para tratar a questão.

Müller publicou uma foto no hospital para agradecer as mensagens de carinho que recebeu de internautas. A apresentadora também agradeceu a amiga e ex-namorada, Lívia Lobato, que a acompanhou na internação, ressaltando que não reatou o relacionamento.

"Nem acredito que já já vou estar correndo e rodopiando de novo por esse mundão. Obrigada minha mozona, Lívia Lobato. Não vejo a hora de sermos duas senhorinhas gatas que curtem a vida adoidadas entre uma festinha, um hospitalzinho e um spa. Te amo minha véia", declarou.





