Reprodução / Instagram Ator de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ agradece após atingir um milhão

Os fãs brasileiros de “Todo Mundo Odeia o Chris” ajudaram Vincent Martella, que interpretou Greg no seriado, a atingir um milhão de seguidores no Instagram após uma foto do ator usando uma camiseta com o escrito: “Eu sou famoso no Brasil”.

Os brasileiros estabeleceram a meta de ajudar Vincent a ultrapassar o número de seguidores de Tyler James William, intérprete de Chris na série. Tyler já reclamou diversas vezes das interações dos brasileiros em seus posts, o que não agradou os fãs.

Vincent apareceu nos stories do Instagram onde agradeceu os seguidores pelo feito. "Foi tão divertido assistir a isso hoje", escreveu o artista, marcando o amigo que o deu a camiseta que fez sucesso.

Ele ainda se disse disponível para vir a Comic Con do Brasil em dezembro: "Levem-me à convenção de vocês".

