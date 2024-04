Reprodução/Globo - 04.04.2024 Festa do Top 8 no 'BBB 24' teve recados de artistas e polêmica envolvendo Paulo Ricardo e Davi





O Top 8 celebrou a chegada à reta final do "BBB 24" em uma festa, na madrugada desta quinta-feira (4). A noite foi marcada por homenagens aos brothers e participações especiais de artistas, do recado virtual de Cyndi Lauper ao show de Paulo Ricardo, que terminou em uma polêmica envolvendo Davi. Confira abaixo o resumo!





Show e polêmica de Paulo Ricardo

Os oito participantes foram recebidos por Paulo Ricardo em um espaço personalizado para a festa, ao som da música-tema do reality show da Globo. O cantor empolgou os confinados ao cantar sucessos da carreira e parabenizá-los pela jornada no programa.













Contudo, a entrada de Paulo na casa mais vigiada do Brasil também gerou uma polêmica nas redes sociais. Fãs de Davi reclamaram da postura do cantor no fim da apresentação, já que o artista se despediu de todos com abraços, mas ignorou o baiano na saída.

"Ele ignorou sim. Para que fazer isso? Abraçar todo mundo e excluir uma pessoa? Não abraçasse ninguém, então", criticou uma pessoa no X, antigo Twitter. "Não foi sem querer. Ficou feio, ficou escroto", reprovou mais uma. "Que falta de profissionalismo", reclamou outra. As redes sociais de Paulo Ricardo também ficaram repletas de críticas e ataques da torcida de Davi.

Paulo Ricardo se despediu abraçando quase todos, ele passou direto por Davi #BBB24



pic.twitter.com/1U0NOzsfJv — Dantas (@Dantinhas) April 4, 2024





Pra quem tá falando que o Paulo Ricardo não viu o Davi, está ai aprova que ele ignorou sim, pra que fazer isso? abraçar todo mundo e excluir uma pessoa, não abraçasse ninguém então. #BBB24



pic.twitter.com/tD2T8j7jH0 — Davi Brito 🚗 (@soudavibrito) April 4, 2024





Paulo Ricardo está sendo atacado em seu perfil. #BBB24 pic.twitter.com/XBaadgXCPD — Dantas (@Dantinhas) April 4, 2024





Cyndi Lauper e mais artistas

O Top 8 ganhou diversas homenagens e surpresas ao longo da noite. A primeira ação especial foi um vídeo personalizado de cada participante, relembrando o vídeo de apresentação no "BBB 24" e fotos da vida pessoal de cada um. A homenagem emocionou os confinados.

Os brothers relembrando um pouquinho da história de cada um na Festa TOP 8. 🫶 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/XVwV8EPt5j — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2024





Lucas se emociona com MC Bin Laden durante a festa. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/zy5iR9w3nk — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2024





Cantores e bandas ainda surpreenderam os competidores com mensagens e apresentações virtuais. A norte-americana Cyndi Lauper apareceu em um vídeo para revelar que vai se apresentar no Rock in Rio deste ano e mandar uma mensagem de carinho aos participantes, que ainda curtiram clipes da cantora, exibidos no espaço.

Cyndi Lauper confirmando que vai estar no Rock in Rio pic.twitter.com/HuGhwwJRZN — Rivanildo (@RivanildoRiva) April 4, 2024





UM HINO ATEMPORAL! Gio cantando ‘Girls Just Want To Have Fun’ da Cyndi Lauper. 💜 #TeamGiovanna #BBB24 pic.twitter.com/RTfKHBvQ5l — Giovanna Lima 🌞 (@gihllima) April 4, 2024

















Também apareceram para breves apresentações e recados especiais artistas como Vanessa da Mata, Di Ferrero, Manu Bahtidão, Titãs e a banda canadense Magic!. Veja abaixo trechos das participações:











A banda Magic! apareceu na festa para dar um recadinho e cantar para os brothers. 🫶 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/9ihOWT3qUh — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2024









