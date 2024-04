Reprodução/Globo MC Bin Laden e Davi no 'BBB 24'





Mais um participante será eliminado do "BBB 24", no programa ao vivo nesta quinta-feira (4). Davi e MC Bin Laden disputam o 17º paredão e uma vaga no Top 7 da edição, que chega ao fim em 16 de abril.





Segundo parcial da enquete do iG Gente, o cantor deve ser eliminado na disputa com um dos participantes favoritos entre o público. A diferença entre os brothers segue estável entre as parciais, reforçando o favoritismo do motorista de aplicativo.

Enquanto Bin deve sair do jogo com 72,3% dos votos, Davi tem apenas 27,7% dos votos para ser eliminado do reality show. Vale lembrar que os participantes enfrentaram grandes brigas no reality show, da polêmica do "calabreso" à confusão após o Sincerão, que gerou pedidos de expulsão de ambos.

Quem deve ser eliminado do "BBB 24"? Davi ou MC Bin Laden? Vote abaixo:

Paredão duplo formado! Quem você quer eliminar do #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) April 3, 2024





