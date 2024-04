Reprodução/Instagram - 02.04.2024 Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio aguardam o nascimento da filha Pilar





Fernanda Paes Leme e o noivo, Victor Sampaio, fizerem previsões sobre a data de nascimento da filha que esperam juntos, Pilar. O empreendedor espera o nascimento da bebê para esta semana, enquanto a apresentadora acredita que dará à luz na próxima.





Fernanda está na reta final da gravidez, prestes a completar 38 semanas de gestação. Na noite desta segunda-feira (1), Victor sugeriu que o casal havia passado o último final de semana com a companheira grávida.

"Provavelmente nosso último final de semana sem sermos pais, mas foi do jeito que a gente queria, com as pessoas que queríamos", escreveu ele, no Instagram. A apresentadora relatou que outras pessoas a contataram, prevendo a chegada de Pilar nos próximos dias.





"O que estou recebendo de boa hora, mensagem. O 'feeling' [sentimento] dele é que ela vai nascer essa semana, mas eu não acho. Até porque faço 38 semanas essa semana. Acho que ela vai nascer entre 39 e 40, depois do dia 8. Acho que vem lá pelo dia 10", comentou Fernanda.

Apesar das previsões distintas, a apresentadora contou que pode dar à luz Pilar "a qualquer momento". "Pode vir antes? Pode. Pode vir a qualquer momento, está formada, cheia de saúde, estou ofegante, estou grávida real e oficial", relatou.

