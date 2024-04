Reprodução / X e Instagram Naldo Benny afirma ser o responsável por Madonna no Brasil

Em entrevista para o programa “Sem Censura”, da TV Brasil, Naldo Benny disse ser o responsável pela vinda de Madonna para o Brasil. A cantora confirmou o show gratuito na praia de Copacabana no dia 21 de março.

“Eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro agora”, contou o artista.

Surpresa, a apresentadora do programa, Cissa Guimarães, questionou Naldo. “É você que está trazendo a Madonna?”, perguntou. “Eu que estou desenrolando essa parada. Mais uma”, respondeu o cantor. Cissa relembrou outra afirmação de Naldo, que se disse responsável por Gisele Bündchen ter passado o Carnaval 2023 no Brasil.

“A Madonna eu que desenrolei essa parada para ela vir para o Rio de Janeiro. Eu também fiz a ponte para esse show do Rio de Janeiro acontecer. Eu que estou arrumando isso tudo”, afirmou o funkeiro.

Naldo já viralizou nas redes sociais outras vezes ao comentar supostas amizades com estrelas internacionais como Will Smith e Chris Brown.

