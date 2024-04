Reprodução Instagram - 2.4.2024 Mel Fronckowiack

Grávida pela segunda vez, Mel Fronckowiack usou as redes sociais nesta terça-feira (2) para exibir a barriga no início da gestação. Ela e Rodrigo Santoro já são pais de Nina, de 6 anos.



No registro, Mel aparece com um look fitness de cor preta. A atriz posa em frente a um espelho, com os cabelos amarrados em um coque, sorrindo e segurando o celular com que faz o registro da foto.

O casal de atores revelou a gestação de uma forma inusitada: com um desenho feito pela primogênita no qual um bebê aparece na barriga de Mel. Discretos, eles não detalharam o tempo da gestação tampouco o sexo ou possíveis nomes para o bebê.



Tanto Fronckowiack quanto Santoro mantém a privacidade de Nina. Eles não publicam fotos do rosto da herdeira. Os poucos registros em que a face da menina aparece foram feitos por paparazzis.

