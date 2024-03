Instagram/@zecapagodinho O sambista manteve a tradição que faz há anos

Neste domingo (31), o sambista Zeca Pagodinho aproveitou o clima de Páscoa e distribuiu ovos de chocolate para crianças em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A entrega de ovos de Páscoa é uma tradição que o cantor mantém há anos.



No início da ação, Zeca diz: "Vamos começar nossa brincadeira de Páscoa, vambora [sic]! Vou tocar o sino aqui para as crianças virem". A ação foi publicada no Instagram do sambista.

Nos vídeos e fotos publicadas por Zeca, é possível ver o cantor tocando o sino para começar a entrega de ovos às crianças, que estão em uma fila. Ele então começa a entregar os ovos de chocolates, sendo um por criança.



Logo no início, o sambista mostra uma picape recheada de ovos de Páscoa, com dezenas de caixas de chocolate. O cantor estava acompanhado de alguns amigos que o auxiliaram na entrega.

Em seu perfil no Twitter, Zeca Pagodinho escreveu: "Feliz Páscoa, família do samba!". Já no Instagram, o cantor completa: "Domingo de Páscoa em Xerém! Que o amor ao próximo seja o guia de nossos corações! Feliz Páscoa!".

A tradição de entrega de ovos de Páscoa do cantor é antiga. Ele já chegou a fazer entregas durante uma chuva forte em 2023. A atitude do sambista é vista por seus fãs como um exemplo de generosidade.

