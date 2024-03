Reprodução/Globo Ana Maria Braga tem crise de riso com planta curiosa: 'Saco de velho'

A apresentadora da Globo Ana Maria Braga comentou sobre o diagnóstico de câncer que teve em 2001, decorrente do HPV. A doença foi diagnosticada na região colorretal e foi tratada com quimioterapia. A fala da apresentadora será veiculada no Fantástico deste domingo (31).



Na reportagem, Ana Maria fala: "Eu tinha uma chance mínima de sobrevivência”. O turmo estava em estágio avançado e foi decorrente do vírus HPV. Segundo a apresentadora, na época ela “não tinha a mínima informação” sobre a doença, desconhecendo haver vacina oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ana Maria Braga enfrentou outro câncer em 2015. Dessa vez foi um tumor no pulmão. Após um ano ela foi considerada curada da doença.

Entretanto, em 2020, a apresentadora foi novamente diagnosticada com um câncer no pulmão, tendo sido identificado metástase — quando a doença aparece em outras partes do corpo. Ana Maria diz que as suas chances de cura estavam em cerca de 10%.

Ela passou por uma cirurgia de retirada do tumor e fez tratamento de imunoterapia, cujo objetivo é combater o avanço da doença ativando o sistema imunológico.

