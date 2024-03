Reprodução/Instagram - 30.03.2024 Ex-BBB Raquele cantou em show de Matheus e Kauan no Rio de Janeiro





Raquele Cardozo, ex-sister do "BBB 24", participou de um show de Matheus e Kauan no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (29). A doceira se emocionou ao conhecer os cantores nos bastidores e ainda subiu ao palco para cantar com a dupla sertaneja, reunindo elogios nas redes sociais.





Espectadores do reality show já elogiaram Raquele por soltar a voz no confinamento. Desde a eliminação do programa da Globo, a doceira foi incentivada a apostar na carreira musical, como quando cantou no café da manhã com o eliminado do "Mais Você", com Ana Maria Braga.

A ex-BBB cantou a música "Consórcio" durante a apresentação de Matheus e Kauan, enquanto os artistas acompanhavam nos vocais. "Canta demais. Obrigada pelo carinho", elogiou a dupla no Instagram.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Que voz linda", reagiu um internauta no X, antigo Twitter. "Ela canta bem, mesmo", comentou outro. "Arrasou", escreveu mais um.

NASCE UMA ESTRELA! Raquele canta com Matheus e Kauan pic.twitter.com/QWFLWqDTcN — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 30, 2024









Gente A raquele cantando com Matheus e Kauan hoje 😍😍😍 ela merece ela merece pic.twitter.com/WhPIAIuQja — João (@JoaoFromPedro) March 30, 2024





Raquele também compartilhou um vídeo do encontro na rede social. Ela disse que realizou um "sonho" ao conhecer os cantores, já que fazia covers de músicas da dupla antes do "BBB 24".





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: