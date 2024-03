Reprodução/Instagram - 29.03.2024 Zé Felipe adiantou presente de aniversário de Virginia Fonseca, avaliado em mais de R$ 500 mil





Virginia Fonseca completa 25 anos em 6 de abril e Zé Felipe decidiu adiantar o presente de aniversário para a esposa. Nesta quinta-feira (28), a influenciadora mostrou que ganhou do cantor uma joia avaliada em mais de meio milhão de reais.





A peça é um colar serpente da grife italiana Bvlgari e está disponível por mais de R$ 520 mil. O item é composto por ouro rosa 18 quilates, cravejado em diamantes e com detalhes em ônix preto.





No Instagram, Virginia mostrou a reação ao receber o presente de Zé Felipe. A influenciadora disse que gostaria de esperar até a data oficial do aniversário para ganhar o item, mas o cantor expôs que estava "agoniado" e com ansiedade para dar a joia à companheira.

Fonseca ficou impressionada com o tamanho e peso da caixa e logo demonstrou empolgação ao descobrir qual era o presente. "Isso aqui era um dos meus sonhos de joia. Surreal [...] Depois das Marias e Zé Leonardo, esse é o melhor presente que você me deu", afirmou a influenciadora, que está grávida do terceiro filho com o cantor.

"Cala a boca. Isso é o auge. Bom, quero dormir e acordar com ele [colar]. Simplesmente perfeito", declarou Virginia, que ainda provou a joia, com a ajuda de Zé Felipe.

