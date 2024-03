Reprodução/Globo - 29.03.2024 No 'BBB 24', MC Bin Laden falou de romance secreto com famosa e irritou Giovanna





MC Bin Laden contou que viveu um romance secreto com uma famosa e irritou Giovanna ao falar da relação, na madrugada desta sexta-feira (29) no "BBB 24". O affair foi mencionado após a sister questionar quantas namoradas o funkeiro já teve.





"Namoro, namoro, quatro. Quatro e meio", disse o cantor. A nutricionista questionou o significado de "meio" e Bin explicou que o relacionamento quase virou um namoro: "Quase vazou. O vazamento que quase deu foi o que fez ela terminar". "Ué, ué. Quer namorar escondido, gata?", reagiu Giovanna.

"Mas ela é conhecida, então, enfim...", expôs o brother, tentando mudar de assunto após entregar que a ex não era anônima, mas não citar o nome dela. "Está errada, toda errada. Quer dizer, estou falando sem saber, mas não existe uma coisa dessa", reclamou a sister, reprovando o romance escondido.

"Complicado sem ser do funk, ficar com uma pessoa que é outro segmento, outra fita", avaliou o MC. A nutricionista perguntou se a famosa queria namorar e Bin confirmou. "Então não existe essa, Bin, namorar escondido", opinou Giovanna, que também disse estar com "raiva" da mulher.

"Não, é que estava muita coisa saindo na mídia, não era o momento de aparecer. Enfim, aconteceu muita coisa", justificou o brohter. "Eu ia ficar extremamente decepcionada também. Não quer que vejam comigo não, está com vergonha? O que é isso?", indagou a sister. "Parecia muito isso também", expressou o funkeiro. "Vai passear, então", reclamou Giovanna.

