Wanessa ironiza após treta entre Davi e MC Bin: ‘Bode expiatório’

Wanessa Camargo, que foi expulsa do BBB 24 após ser acusada de agredir Davi enquanto o participante dormia, usou as redes sociais para alfinetar o baiano após a treta dele com MC Bin Laden na noite de segunda-feira (25).

"Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou!", escreveu Wanessa no X (antigo Twitter).

O post deu a entender que a cantora não se considera a culpada pelas brigas na casa, mas sim Davi.

Nos comentários do tweet, um seguidor questionou Wanessa: "O estudo antirracista já acabou?". "Não, amado, agora que entendi de fato! Ou vocês, além de não ajudarem a Raquele, também vão tirar a mulher mais foda desse BBB chamada Leidy Ellen?", respondeu a filha de Zezé di Camargo.

"Gosta tanto dela, que erra até o nome", cutucou outro internauta, já que o nome de Leidy é Elin, e não Ellen, como citado por Wanessa. "Nossa, eu não tenho argumento kkkk vai, quinta série", rebateu a artista. "Moça, você tem 40 anos e tá no Twitter de madrugada achando que está em uma briga de argumentos. Sério que tu tá querendo falar de maturidade aqui?", retrucou o internauta.

