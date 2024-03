Reprodução/Globo BBB 24: Beatriz pede mudança de alvo e Davi rejeita

Após a prova do Anjo nesta quinta-feira (29), Beatriz chamou os aliados do BBB 24 para tentar mudar os votos para o paredão. A sister quer enfrentar a berlinda com Giovanna.

A vendedora disse que prefere disputar com a rival ao invés de Fernanda, por ela ser mais "parada" no jogo e tem mais chances de sair.





"Ela não se mostra no jogo", disse ela.

Apesar da aliada já estar emparedada, Davi e Matteus afirmaram que tem outros participantes como prioridades. "Viso mais atitude e personalidade", declarou Davi sobre Fernanda.

"Se eu vejo uma pessoa usando uma personalidade ruim para chegar na final é um argumento forte [para eliminar]", completou ele. "Sim, é planta, mas vai chegar o tempo da planta sair. Tudo vai acontecer no tempo certo", analisou.

Na sequência, Bia explicou que está com receio de ir ao paredão com Fernanda. "Uma delas se mostra, se posiciona mais. De um jeito errado... Mas pesa mais".

"Na minha conclusão, você está com medo do posicionamento que a Fernanda tem [...] Do que o público acha dela", concluiu Davi.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp