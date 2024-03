Reprodução/Instagram - 28.03.2024 Samara Felippo mostrou fotos de mansão que causou briga judicial com ex, Leandrinho

A atriz Samara Felippo, de 45 anos, expôs uma mensagem que recebeu nas redes sociais nesta sexta-feira (29). A publicação foi feita após ela tornar público a luta judicial que trava contra o ex-marido Leandrinho há 10 anos.



Na mensagem, a pessoa que segue a atriz escreve: "No meu caso, eu me separei quando a minha pequena tinha três meses, pois eu e ela fomos agredida pelo 'genitor'. Ele pagou pensão judicialmente por três anos depois sumiu, teve outros relacionamentos e teve filho. Faz quatro anos que não dá pensão e nem visita ela... se bem que a parte da visita quem perde é somente ele mesmo". A atriz não divulgou o nome da seguidora.

Samara afirma: "Todos os dias eu recebo uma tonelada de histórias assim ou piores. Não é possível, normal, fingir que não acontece, e eles ficarem impunes! Não é!".

Ela concorda com o relato da seguidora: "Perdem tanta coisa. Não passam pelo caos, mas também não fazem ideia do tamanho desse amor e a beleza que é vê-los crescer".

Recentemente, Samara publicou sobre a batalha judicial que trava há 10 anos contra o ex-marido. Ela o acusa de violência patrimonial, alegando que sofreu um golpe ao comprar um imóvel com o ex-jogador de basquete. A atriz afirma que ela vendeu um patrimônio para ajudar na compra de uma mansão, mas que na separação, a casa não estava no nome do casal.

Por sua vez, o ex-atleta nega as alegações. Em uma nota divulgada nas redes, ele desmente a ex-mulher afirmando que "não corresponde à realidade". O caso tramita em segredo de justiça. "Durante estes anos de processo, esqueceu a Sra. Samara de mencionar em sua postagem ter recebido dois imóveis de minha propriedade na cidade de São Paulo, imóveis esses que se aproximam e até ultrapassam os valores do apartamento de sua propriedade vendido por ela a época", afirmou a defesa de Leandrinho.

