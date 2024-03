Reprodução/Instagram Alinne Moraes posa de topless e recebe alerta de rede social

Nesta sexta-feira (29), Alinne Moraes desabafou nas redes sociais após compartilhar uma foto sem a parte de cima. A atriz contou que recebeu um alerta do Instagram por conta da imagem.

No clique, a artista aparece em um ensaio de fotos e esconde os seios por trás dos cabelos. Na legenda, ela contou que quase teve um problema com a conta.





"2 minutos no feed e o Instagram acabou de avisar: 'Esta publicação pode limitar o alcance da sua conta para não seguidores. Talvez sua publicação não siga nossas Diretrizes de Recomendações", começou ela.

Na sequência, Alinne comentou sobre os efeitos que a foto poderia gerar: "Isso pode impactar o alcance da sua conta no Reels, nas recomendações do Feed, na seção Explorar, na pesquisa ou nas sugestões de contas para não seguidores'", completou.

Mesmo com a notificação, os seguidores e amigos famosos fizeram questão de comentar e elogiar. "Os critérios de moderação são incompreensíveis. Regulam beleza, mas permitem ódio sem freios. Linda essa foto", disse o ator Bruno Garcia; "Aline, sempre Aline, que linda foto", declarou um seguidor; "A mulher mais linda que já vi", disparou outra.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp