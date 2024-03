Reprodução/Globo BBB 24: Fadas pulam pelados na piscina após proposta de Davi

Nesta quarta-feira (27), Davi surpreendeu os colegas de confinamento ao ficar pelado na casa do BBB 24 para realizar uma missão. O brother chamou os aliados do grupo Fadas para pular na piscina, sem roupa, após um recado deixado por Gil do Vigor.





"Parabéns Top 10 por terem chegado até aqui. Quem não vigorar, tá lascado", escreveu o ex-brother.

Incentivado pelo economista, o baiano chamou Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle, e os convenceu. A cena deu o que falar nas redes sociais.



Apesar da ansiedade dos integrantes do grupo, o sinal do Globoplay foi redirecionado enquanto eles pulavam, já que corria o perigo de alguém mostrar demais.

















+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp