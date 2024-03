Reprodução/Globo - 28.03.2024 Lucas Buda falou de preocupação financeira com esposa após o 'BBB 24'





Lucas Buda revelou um acordo financeiro que fez com a esposa, Camila Moura, antes de entrar no "BBB 24". Durante conversa com Giovanna na madrugada desta quinta-feira (28), o brother expressou a preocupação com trabalhos após o reality show e citou a organização financeira que fez com a então companheira.





O programa chega ao fim em 16 de abril e o professor relatou a insegurança profissional diante da reta final do confinamento, já que foi exonerado do concurso público antes da participação. "Isso não me dá outra chance a não ser trabalhar muito. Se eu não ganhar o prêmio, preciso de trabalho urgente, porque o dinheiro que tinha era até março", expôs.

Lucas contou como combinou os gastos dos próximos meses com a esposa: "Abril, era tipo assim: 'Camila, soma tudo que você vai receber no dia 25 e guarda para usar em abril, para poder pelo menos conseguir ir até maio arrumar alguma coisa para fazer'".

"A gente não tem noção. 'Ah, isso aqui muda vidas', mas eu pergunto: como é que vai mudar vida se eu não fizer nada? Se eu não tiver nada? Eu não tenho foto para vender, música, nada. Tenho que construir do zero, isso demanda tempo", complementou. Giovanna tentou tranquilizar o colega: "Você tem música para vender, sim. Você tem palestra, aula, você tem muita coisa para vender".

Camila Moura terminou o casamento com Buda enquanto brother segue no confinamento. A professora acusou o marido de traição, pelos flertes com Pitel, e ganhou popularidade nas redes sociais. Atualmente com 3 milhões de seguidores no Instagram, ela realiza uma série de publicidades para marcas.

