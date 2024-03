Reprodução - Instagram - 28.3.24 Silvana Freire é demitida de afiliada do SBT





A apresentadora Silvana Freire segurou o choro, na manhã desta quinta-feira (28), ao anunciar a própria demissão durante o jornal "Bom Dia, Bahia", da TV Aratu, filiada do SBT na Bahia.

Silvana foi trocada de horário três vezes ao longo de quase um ano na afiliada do SBT. "Eu não direi, hoje, até amanhã. Hoje eu fecho meu ciclo na TV Aratu. A TV Aratu entra agora em uma nova fase e seguiremos caminhos diferentes. A partir de hoje vou me dedicar a projetos pessoais e à minha família. Quando aceitei o convite, minha filha tinha apenas quatro meses e nunca foi fácil deixar ela na madrugada", lamentou Silvana, segurando o choro.

A coluna apurou os bastidores da demissão de Silvana Freire na TV Aratu. Segundo fontes, o corte da apresentadora gerou "zero comoção", já que ela tinha um comportamento desaprovado pelos colegas de emissora. "O nome do programa era 'bom dia', mas ela não cumprimentava ninguém", relatou outro.

Além dos conflitos com os colegas nos bastidores, Silvana não conseguiu estabelecer bons índices de audiência na tela do SBT Bahia durante quase um ano no ar.

Procurada pela coluna, Silvana comentou a demissão. "Fui comunicada anteriormente sobre as mudanças na grade da emissora e a possível saída do jornal da grade. Hoje fiz o jornal já ciente da decisão tomada pela tv, para me despedir em respeito a quem me acompanha, em comum acordo com meu gerente", explicou.

"Como disse na minha despedida, quando saí da CNN Brasil para aceitar o convite da TV Aratu minha filha tinha apenas 4 meses, foi uma mudança que envolveu toda a família por conta da rotina nas madrugadas e claro que não imaginava que em menos de um ano teríamos novas mudanças. Mas o caminho traçado hoje pela emissora realmente diverge do que me foi proposto quando fui para lá. Eu voltei depois de 12 anos por acreditar em um novo momento da emissora, mas não me arrependo, creio que cumpri minha entrega no BDB", completou Silvana Freire, que preferiu não comentar os problemas de bastidores apurados pela coluna.

Emocionada, Silvana Freire se despede do Bom Dia Bahia e da TV Aratu. pic.twitter.com/DQYMo5mMPA — Muito Além do BATV (@madbatv) March 28, 2024