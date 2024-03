Instagram Sammy não deu detalhes sobre sua recuperação

A influenciadora digital Sammy Sampaio comentou sobre o acidente doméstico que sofreu na última segunda-feira (25). A ex-esposa de Pyong Lee teve ferimento no sacro e no pulso. Ela não deu muitos detalhes sobre o ocorrido, mas afirmou que segue em recuperação.



Nesta quinta-feira (28), Sammy veio aos stories dizer que está passando por momentos difíceis na recuperação: "Lavei meu cabelo e vim deitar um pouquinho, porque nossa, sinto dor demais. Estou tomando uns remédios super fortes para a dor, chego a ficar chapada, mas eu continuo sentindo dor. Nunca senti isso na minha vida".

A ex-esposa do hipnólogo continuou: "Só para contextualizar, quando eu caí, meu pai me levou ao hospital mais perto daqui. Depois, quando eu saí, fui para outro hospital e lá só recebi notícia boa, que não tinha chegado a fraturar de fato, só tinha luxado. E que como eu era nova, a recuperação ia ser mais rápida, mas também não tinha como imobilizar o sacro, não sei, mas achei que ia ser tranquilo".

Segundo Sammy, ela tem sofrido com fortes dores, principalmente nos primeiros dias após o acidente, e contou como tem sido sua evolução na recuperação: "Nos primeiros dias, meu baço doía demais, vocês não estão entendendo, doía demais, de eu gritar. Agora já está bem mais tranquilo. Ainda dói, mas já dá para andar. No braço senti pouca dor porque no primeiro hospital foram super solícitos, colocaram uma tala para não ficar doendo. É que a bacia realmente não tem como imobilizar". Ela ainda diz que ficou angustiada por não conseguir fazer nada.

A influencer usou o momento para agradecer aos seguidores e disse que em breve retorna ao trabalho: "Obrigada pelas orações irmãs. Eu amo muito vocês! Agora vou focar bastante na minha recuperação pra eu poder voltar a trabalhar logo kkkkkkkkkk".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp