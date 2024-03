Reprodução/Globo - 27.03.2024 No 'Encontro', o grupo Molejo falou do estado de saúde de Anderson Leonardo





O grupo Molejo atualizou o estado de saúde de Anderson Leonardo nesta quarta-feira (27), em uma participação no "Encontro com Patrícia Poeta", na Globo. O cantor está internado em estado grave no Rio de Janeiro e luta contra um câncer inguinal, na região da virilha.





Andrezinho agradeceu as orações e comentários positivos dos fãs e contou que Anderson teve uma melhora no quadro. "A melhora nos animou. Ele acordou, cantou, falou e brincou com as pessoas. Depois foi sedado novamente, porque estava muito agitado [...] Para dar uma acalmada", relatou.

O artista explicou que a melhora é vista como uma "esperança" pelos médicos, que esperam pela recuperação do cantor. "Ele passa para gente uma vontade muito grande de viver, a luta dele é de muita perseverança. Está o tempo todo falando que vai se curar [...] Ele realmente quer sobreviver. Está nos dando muito apoio também, porque continuamos fazendo shows", relatou.

Andrezinho expôs que Anderson segue aconselhando os colegas com o trabalho do grupo. "Alguns shows que estamos fazendo ele assistia e falava: 'Pô, rapaziada, pode dar uma melhorada aqui' ou 'está maneiro, legal'. Sempre com um pouquinho de bom-humor, fazendo algumas coisas engraçadas. Mas está querendo viver, lutando muito", comentou.

"Estamos junto com amigos e familiares nessa corrente, para que tudo dê certo [...] Ele quer falar de música, que é a vida dele [...] e também fala que a gente não pode parar, temos que continuar. Porque precisamos ajudá-lo dessa forma, fazendo com que o Molejo continue trabalhando e dando força para ele", completou.

