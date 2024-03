Reprodução/Instagram - 17.03.2024 Luana Piovani cutuca Pedro Scooby após mudança do filho para o Brasil

Na manhã desta quarta-feira (27), Luana Piovani apareceu nos Stories do Instagram, onde criticou a mudança do filho mais velho, Dom, para o Brasil para morar com o pai, Pedro Scooby, e a madrasta, Cintia Dicker. Ela aproveitou para alfinetar o ex-marido.

"A sensação que tenho é que meu filho está trocando uma alcatéia de lobos por uma de hienas", comentou sobre a mudança.

Luana também criticou Scooby por não ter ajudado a planejar a festa de aniversário de Dom e deu a entender que ele não é presente na vida dos filhos. "Não tive ajuda para festa do nosso filho porque genitor estava engajado no festival de música. Três filhos esperando para cá, uma outra com a mãe para lá, e bora mostrar como transitar de surfista para influencer. Acordava às 5h para pegar onda, agora chega às 5h dos eventos e com pochete transversal que é cool", disse a modelo.

Ela ainda reclamou de alguns comportamentos do filho mais velho: "Miúdo de 12 anos comentando que tem mulher que finge estupro, cantando intérpretes duvidosos e compositor filho de assassino, chamando criança de cria e naturalizando palavrões no vocabulário. Peço a Deus que provenha".

"Fui e fiz até onde Deus me permitiu. Agora, oro, torço e serei mãe apenas nas férias. Parece mesmo bem mais fácil", finalizou Luana Piovani.

