Reprodução Fabíola Andrade ganha peso após complicações por cigarro eletrônico

Rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Fabíola Andrade registrou nesta quarta-feira (27) a volta aos treinos após um período delicado de saúde. A musa do carnaval foi diagnosticada com pneumonia devido ao uso de cigarro eletrônico, o que a fez engordar 4kg.

Através do Instagram, a influenciadora mostrou o visual do treino apontando a mudança corporal. "Depois que parei com o vape, engordei 4 quilos. Bora emagrecer", revelou.

No início de março, a rainha de bateria abriu para os seguidores a batalha contra o vício em cigarro eletrônico. Um problema de saúde sério fez com que Fabíola utilizasse as redes para conscientização dos malefícios do "vape".

A musa sentiu os primeiros sintomas durante os treinos, quando percebeu falta de ar e cansaço excessivo. No hospital, foi diagnosticada com pneumonia e inflamação nos dois lados do pulmão.

"Segundo meu médico, se eu não tivesse essa pneumonia agora daqui a alguns meses eu estaria usando oxigênio dentro de casa. Joguei tudo o que eu tinha de cigarro eletrônico fora. Estou fazendo um alerta para vocês porque esse negócio causa um mal real", apontou a influenciadora.

Em meio ao tratamento e ao retorno das atividades físicas, Fabíola Andrade precisará passar por tomografia a cada três meses para verificar o estado de saúde.

"Se você usa cigarro eletrônico, largue o quanto antes, porque isso causa um mal muito grande, e é real. Se você tem amor pela própria vida, pare de usar", concluiu.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: