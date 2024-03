Reprodução Instagram - 27.3.2024 Neymar e Bruna Marquezine estão em Miami

Anitta resolveu dar uma festa em Miami na madrugada desta quarta-feira (27), mas as atenções se voltaram a dois convidados que marcaram presença na festança da funkeira: o jogador de futebol Neymar Jr. e a atriz internacional Bruna Marquezine.







O atleta e a artista tiveram um relacionamento de idas e vindas. Após o último término em 2018, eles deixaram de se seguir nas redes sociais, tiraram as fotos em que apareciam juntos e também pararam de frequentar os mesmos espaços com frequência.





Por isso, o reencontro na festa de Anitta movimentou tanto as redes sociais, já que eles não eram vistos no mesmo ambiente há algum tempo desde o rompimento. Na web, a ida de Bruna e Neymar para mesma festa dividiu opiniões.

Alguns internautas que torciam pelo romance do ex-casal, denominado como "Brumar", celebraram o momento, enquanto outros não gostaram do reencontro, principalmente pela polêmica relação da família do atleta com Daniel Alves, condenado por estupro.

Confira as reações da web:

que nojo da anitta dando trela pra neymar depois de tudo — aurea (@lihvme) March 27, 2024





Só a Anitta msm pra juntar Bruna e Neymar no msm ambiente 😂 — litlebella 💜✨ (@litlebella_) March 27, 2024





O Neymar amanhã postando uma foto com a Bruna e com essa legenda kkkkkk Anitta não deixa por favor pic.twitter.com/0dJPmggUH9 — stefannie (@Santtos090) March 27, 2024





vendo que a Bruna e o Neymar foram no aniversário da Anitta... e o meu traço mais tóxico é ser brumar!! Nunca sei dizer se gostaria de fato deles juntos de novo (no fundo acho que nao rs), mas serei sempre brumar pela época que estiveram juntos e fui mto feliz! 😭 — mallu (@marialuiizaa_) March 27, 2024





Neymar e Bruna Marquezine na mesma festa, só Anitta poderia causar isso, Miami tá pequena pra essa festa de hoje . pic.twitter.com/oNpbkDrNZ5 — Lucas Carvalho (@lucascarvalhof_) March 27, 2024





