Nesta terça-feira (26), o filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby está completando mais um ano de vida e, para celebrar, os pais vão se encontrar.

Nas redes sociais, a atriz comentou que precisou se preparar para reencontrar o ex-marido, com quem trava uma briga judicial. O sufista moveu uma ação contra a ex-esposa na Justiça de Portugal pela exposição nas redes sociais a respeito da postura dele como pai.





Nos Stories do Instagram, ela contou que recorreu à maconha e a um remédio ansiolítico para se acalmar antes de ver o surfista.

"Um banho, um beque [cigarro de maconha], um ansiolítico, uma palylist dos sonhos, uma escovada de dente com a minha pasta de rosas. Tô prontinha para o rojão, viva os químicos", escreveu ela na legenda.

Após a celebração, o menino de 12 vai se mudar para o Brasil com o pai. "É uma decisão que tomei um ano atrás e que, Graças a Deus, tive esse ano todo para me certificar que estava certa. Lá atrás, não foi possível ir, porque aqui em Portugal não se separa irmãos. Como foi dada a entrada no processo de familiar e de responsabilidade parental aqui em Portugal, apesar de essa decisão ter sida tomada há um ano, ele foi impossibilitado de ir por atitudes do genitor", explicou Piovani.

